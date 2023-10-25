Педиатр Альмасри перечислила правила, помогающие детям избежать инфекций осенью

В осенний сезон с вирусными инфекциями приходится сталкиваться даже обладателям самого крепкого иммунитета, прежде всего пристальное внимание нужно уделять профилактике заболеваний у детей. Врач-педиатр Надежда Альмасри объяснила, как укрепить детский иммунитет и поддержать здоровье ребенка. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, лучший способом являются ежедневные прогулки в парках и скверах.

Медик добавила, что большую роль играет правильное питание. Рацион детей должен быть разнообразным и содержать достаточный объем белков, жиров и углеводов.

По ее мнению, при выборе витаминов следует обратить внимание на витамин D, витамины группы B, а также йод и магний. Кроме того, следует обязательно соблюдать правила личной гигиены.