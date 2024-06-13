Педиатр Никонова перечислила необходимые лекарства и средства для летней аптечки

В летний сезон, прежде всего перед отдыхом, следует заранее позаботиться о содержимом домашней аптечки. Врач-педиатр Екатерина Никонова рассказала, чем необходимо ее дополнить в указанный период и что точно пригодится на даче и в отпуске. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, при условии если имеются какие-то хронические заболевания, то базовый препарат, который используется, должен быть дома с запасом и на регулярной основе.

Медик добавила, что в аптечке обязательно должны быть антигистаминные препараты, обезболивающие, а также лекарственные препараты от отравления, антисептики, вата, бинты и пластырь.

По ее мнению, следует иметь в аптечке сосудосуживающие капли для носа на случай острого отека, лекарства от боли в горле, таблетки от укачивания, защитные кремы, в зависимости от зоны путешествия и проживания может пригодиться и репеллент.

Врач отметила, что при этом без особой необходимости не следует приобретать капли для ушей и ингалятор.