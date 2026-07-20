«Пейте спокойно»: до 5 чашек кофе в день не вредят сердцу

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) сообщила, что ежедневное потребление кофеина в объеме до 400 мг не связано с повышенным риском аритмии и иных сердечных нарушений у здоровых людей. Данная дозировка эквивалентна трем-пяти порциям черного кофе по 240 мл каждая.

Изучив имеющиеся данные, специалисты не обнаружили убедительных свидетельств роста общего сердечно-сосудистого риска при соблюдении указанной нормы. Более того, в ряде случаев умеренное потребление кофе коррелировало с пониженной вероятностью ишемической болезни, сердечной недостаточности и инсульта. В частности, у любителей кофе отмечалась более низкая частота фибрилляции предсердий, однако одновременно фиксировалось и большее количество преждевременных желудочковых сокращений.

Анализ показал, что одна-три чашки в день не увеличивали риск мерцательной аритмии и других сбоев ритма. При этом авторы подчеркивают: выводы справедливы для обычного кофе и не распространяются на энергетические напитки и концентрированные шоты, где высокие дозы кофеина способны провоцировать подъем артериального давления и аритмогенные эффекты.

Исследователи напоминают, что значительная часть работ носила наблюдательный характер, поэтому причинно-следственная связь не доказана. Кроме того, индивидуальная реакция на кофеин варьируется в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, генетики, принимаемых лекарств и скорости метаболизма.

Ранее диетолог Сайнс назвала арабику лучшим выбором кофе для второй половины дня.