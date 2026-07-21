Помощь, которая вредит: почему нельзя делать за больного все, даже если очень хочется

Когда человек переживает инсульт, получает тяжелую травму или переносит сложное хирургическое вмешательство, восстановительный период становится серьезным вызовом для всей семьи. Близкие вынуждены брать на себя множество ролей: быть опорой, сиделкой, администратором и психологом одновременно. Как правильно выстроить помощь и не превратить дом в больничную палату, Здоровью Mail рассказал врач-психиатр Павел Гусак.

По мнению эксперта, одна из ключевых ошибок — гиперопека. Желая окружить родного человека максимальной заботой, многие стремятся сделать за него буквально все: подать ложку, застегнуть пуговицы, принести телефон, помочь подняться, даже если пациент уже способен справиться без помощи.

За этим стоит искреннее желание облегчить жизнь близкому. Однако такой подход противоречит самой сути реабилитации, считает специалист. Ее главная цель — не сиюминутное облегчение, а возвращение человека к самостоятельности. Если больной может выполнить действие сам, пусть медленно, с трудом и не с первого раза, крайне важно дать ему возможность это сделать.

«Каждый раз, когда человек сам чистит зубы, надевает футболку или пересаживается с кровати в кресло, он восстанавливает не только двигательные навыки. Он возвращает себе чувство контроля над собственной жизнью», — рассказал специалист.

Не менее тонкий момент — эмоциональный фон. После тяжелого заболевания родственники часто переходят в режим тотального контроля: постоянно напоминают о занятиях, ежедневно интересуются результатами, переживают из-за отсутствия быстрого прогресса. Намерения у них благие, но пациент может воспринимать это как давление, недоверие и упрек в недостаточном старании.

«Задача родственников заключается не в том, чтобы заменить собой специалистов, а в том, чтобы создать дома атмосферу, в которой человек сможет постепенно возвращать самостоятельность», — отметил эксперт.

Поддержка нужна не только пациенту, но и его семье. Родственники месяцами живут в состоянии колоссального напряжения, забывая о себе: отказываются от отдыха, отменяют встречи с друзьями, перестают следить за собственным здоровьем. Их мир сужается до болезни близкого человека. Такая нагрузка приводит к эмоциональному выгоранию, тревожности, чувству бессилия. Именно поэтому в программу современной реабилитации включена работа с психологом, который помогает не только пациенту, но и его семье. Это позволяет восстановить гармоничные отношения, где находится место не только болезни, но и обычной жизни: разговорам, прогулкам, семейным традициям, чувству, что человек остается частью мира, а не только пациентом.

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