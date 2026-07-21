Сокрушительный удар на стоянке: как деталь мусоровоза едва не обернулась трагедией на Алтае

Необычная дорожная авария произошла в Алтайском крае: от проезжающего мусоровоза оторвалась погрузочная конструкция и упала на стоящий автобус с пассажирами. В результате происшествия пострадали три человека, включая 16-летнего подростка. Об этом пишет ТАСС.

Обстоятельства ДТП

Утром 21 июля в городе Новоалтайске произошло ДТП с участием рейсового транспорта. По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 5, находился на стоянке. В этот момент мимо проезжал спецтранспорт для перевозки отходов.

Во время движения у мусоровоза сорвалась и упала конструкция, предназначенная для подъема и погрузки мусорных контейнеров. Металлический элемент обрушился прямо на стоящий автобус, причинив существенные повреждения корпусу транспортного средства.

Пострадавшие и проверка прокуратуры

По данным экстренных служб, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили три пассажира автобуса, среди которых 16-летний подросток.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева прокуратура Новоалтайска организовала официальную проверку. Ведомство оценит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и техническом состоянии спецтехники, а также установит причины и условия, допустившие падение тяжелой конструкции на пассажирский транспорт.