«Экономия огромная»: почему россияне массово едут лечить зубы и делать ЭКО в Турцию

Российская тревел-блогерша поделилась опытом лечения зубов своей матери в Анталье. По ее словам, медицинский туризм в Турцию набирает популярность среди россиян, так как даже с учетом перелета и проживания процедуры обходятся вдвое дешевле, чем в Сочи. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

Вдвое дешевле, чем в РФ: пример из практики

Автора блога «Мама на море | Турция и путешествия» на платформе «Дзен» рассказала о растущем тренде на медицинский туризм среди россиян в Турции. В качестве наглядного примера блогерша привела стоматологическое лечение своей матери:

Цена в Сочи: около 1,2 миллиона рублей;

Цена в Анталье: 600 тысяч рублей.

Даже с учетом необходимости двух поездок в Турцию для полного цикла процедур, а также дополнительных затрат на авиабилеты, проживание и питание, итоговая сумма оказалась значительно ниже сочинского ценника.

Популярные направления и сферы медицины

По наблюдениям автора, ключевыми центрами медтуризма в стране стали Стамбул, Анкара, Измир и Анталья. Соотечественники чаще всего отправляются в турецкие клиники за следующими услугами:

Протезирование и лечение зубов;

Пересадка волос;

Комплексные обследования (чек-апы);

Коррекция зрения;

Пластическая хирургия;

Процедуры ЭКО.

На что обратить внимание при выборе клиники

Несмотря на очевидную выгоду, блогерша предостерегает от погони за самой низкой ценой. При выборе медицинского учреждения она советует тщательно проверять квалификацию врачей, изучать реальные отзывы, уточнять качество используемого оборудования и материалов, подробно разбирать план лечения и обязательно запрашивать гарантийные обязательства.