ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 5 августа

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 05.08.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21.07.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 58,4 кв.м., к/н: 50:28:0050105:739, адрес: МО, с. Домодедово, ул. Творчества, д. 5, к. 1, кв. 152. П.1227-ТАИ от 08.07.26. Собств.: Петров А.Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 076 800,00 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 133,1 кв.м., к/н: 50:28:0090240:2785; Зем.уч., общ.пл. 700 +/- 9 кв.м., к/н: 50:28:0090240:1659. Адрес: МО, г.о. Домодедово, с. Введенское. П.1232-ТАИ от 08.07.26. Собств.: Сойфер-Кузнецов К.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 9 624 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 86,1 кв.м., к/н: 50:28:0090218:3254, адрес: МО, Домодедовский г.о., дер. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 19, корп. 2, кв. 32. П.1241-ТАИ от 08.07.26. Собств.: Ибрагимов Р.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 726 191,20 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 64,5 кв.м., к/н: 50:59:0000000:9959, адрес: МО, г.о. Серпухов, г. Протвино, ул. Школьная, д. 18, кв. 61. П.1235-ТАИ от 08.07.26. Собств.: Теребенин Е.Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 312 800,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 1680 +/- 29 кв.м., к/н: 50:32:0040131:869, адрес: МО, Серпуховский р-н, р-н д. Петровское. П.1237-ТАИ от 08.07.26. Собств.: Ковалева Г.С. Взыск: ОАО АКБ «Пробизнесбанк». Цена: 1 015 000,00 р.

6. Жил. дом, общ.пл. 247,4 кв.м., к/н: 50:32:0030225:11002; Зем.уч., общ.пл. 1300 кв.м., к/н: 50:32:0030225:1220. Адрес: МО, г.о. Серпухов, д. Верхние Велеми, тер. «Квартал Б», д. 6. П.1239-ТАИ от 08.07.26. Собств.: Шакарян А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 15 564 800,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 100,2 кв.м., к/н: 50:14:0050401:449, адрес: МО, г. Щёлково, ул. Центральная, д. 71, к. 2, кв. 280. П.1231-ТАИ от 08.07.26. Собств.: Дулин В.П., Дулина А.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 8 118 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 639 +/- 9 кв.м., к/н: 50:28:0100425:617, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино. П.1067-ТАИ от 04.05.26. Собств.: Романова А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 535 440,00 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 78 кв.м., к/н: 50:28:0100213:1583; Зем.уч., общ.пл. 652 кв.м., к/н: 50:28:0100213:192. Адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Благодатная, д. 28. П.1108-ТАИ от 19.05.26. Собств.: Трохимчук Р.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 101 930,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 106 кв.м., к/н: 50:22:0000000:115494, адрес: МО, г. Котельники, ул. Строителей, д. 5, кв. 874. П.1182-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Назарян А.Ф. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 13 967 200,00 р.

4. Жил. дом, общ.пл. 78,1 кв.м., к/н: 50:18:0080111:1902; Зем.уч., общ.пл. 795 +/- 20 кв.м., к/н: 50:18:0080111:1720. Адрес: МО, м.о. Можайский, д. Сергово, кв-л 0080111-1, д. 67. П.1169-ТАИ от 11.06.26. Собств.: Елсуков А.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 293 655,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 629 кв.м., к/н: 50:13:0040338:5878, адрес: МО, Пушкинский р-н. П.1185-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Матюшкина М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 315 800,00 р.

6. Жил. дом, общ.пл. 178,9 кв.м., к/н: 50:13:0020228:619; Зем.уч., общ.пл. 600 кв.м., к/н: 50:13:0020228:3. Адрес: МО, р-н Пушкинский, п. Софрино (43 км) с/т «Эскулап», уч. 60. П.1187-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Меришанова В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 267 280,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 34,1 кв.м., к/н: 50:65:0040502:61, адрес: МО, г.о. Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Новая Жизнь, д. 1, кв. 45. П.1188-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Елагина Ю.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 147 533,16 р.

8. Жил дом, общ.пл. 72 кв.м., к/н: 50:13:0010333:3753; Зем.уч., общ.пл. 613 +/-17 кв.м., к/н: 50:13:0010333:3138. Адрес: МО, г.о. Пушкинский, д. Балабаново, тер. Пушкино Лайф, ул. Медная, д. 25. П.1189-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Гаврилушкин Д.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 198 720,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 53,3 кв.м., к/н: 50:05:0000000:26074, адрес: МО, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 253а, кв. 66. П.1179-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Бессонова Ю.С. Взыск: КПК «Фонд ипотечного кредитования». Цена: 5 049 000,00 р.

10. Зем.уч., общ.пл. 800 кв.м., к/н: 50:09:0060433:228, с располож. на нем строениями – жилым домом и баней, адрес: МО, р-н Солнечногорский, с/пос. Луневское, в р-не д. Жилино. П.1167-ТАИ от 11.06.26. Собств.: Носов Р.Г. Взыск: Смирнов О.В. Цена: 7 894 800,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.