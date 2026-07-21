Возвращение легенды в цифрах: сколько новых «Волг» россияне раскупили в первый же месяц
РГ: дилерская сеть Volga в России выросла до 40 автоцентров в 20 городах
Стали известны первые результаты продаж автомобилей марки Volga после их июньского старта. За первый неполный месяц россияне приобрели 129 машин, при этом наибольшим спросом у покупателей пользуется флагманский кроссовер.
Статистика продаж и распределение по моделям
По данным «Российской газеты» со ссылкой на «Автостат Инфо», с момента запуска розничных продаж в июле 2026 года на учет в России было поставлено 129 автомобилей марки Volga.
Спрос между представленными моделями распределился следующим образом:
- Volga K50: Безусловный лидер линейки — зарегистрировано 55 кроссоверов;
- Volga K40: На втором месте по популярности — 46 проданных единиц;
- Volga C50: Седан показал результат в 24 постановки на учет;
- Volga K30: В статистику также попали 4 несерийных кроссовера.
Цены и расширение дилерской сети
Стоимость автомобилей варьируется в зависимости от комплектации и сегмента:
- Volga K40: Доступен в четырех версиях по цене от ₽2,85 млн до ₽3,9 млн;
- Volga C50: Представлен в диапазоне от ₽3,0 млн до ₽3,4 млн;
- Volga K50: Флагманский кроссовер оценили в ₽4,34 млн, ₽4,65 млн или ₽4,8 млн.
Параллельно со стартом продаж производитель активно развивает дистрибуцию. Если перед запуском (19 июня) сеть насчитывала от 25 до 30 автоцентров, то на текущий момент приобрести автомобили Volga можно уже в 40 официальных дилерских салонах, расположенных в 20 городах России.