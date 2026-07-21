В Черноголовке построили ФОК для игровых видов спорта

В Черноголовке построили новый физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта, который станет еще одним объектом городского спортивного кластера, где уже работают универсальный спортивный комплекс, спортивная школа и «Новая Черноголовская школа». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства провели итоговую проверку на объекте и выдали заключение о соответствии проекту. В ближайшее время здание введут в эксплуатацию.

Спорткомплекс рассчитан на детей старше 10 лет и взрослых, одновременно в нем смогут заниматься до 130 человек. Его площадь превысила 6,3 тыс. кв. м. Там разместили игровой и тренажерный залы, теннисные корты, помещения для групповых занятий, раздевалки и буфет.

В реализацию проекта вложили 400 млн рублей, после открытия комплекса в городе появится около 50 новых рабочих мест. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при Правительстве Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.