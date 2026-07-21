Экономика, юриспруденция, психология: 7 качеств, без которых не стать хорошим маклером

Маклер — это специалист-посредник, который участвует в процессе покупки или продажи товаров, ценных бумаг, объектов недвижимости, а также различных услуг. Его главная задача — свести продавца и покупателя, обеспечить грамотное сопровождение сделки и позаботиться о том, чтобы все этапы прошли корректно и безопасно для обеих сторон. В особенностях профессии разбирались Финансы Mail.

По данным издания, если объяснять максимально просто, маклер выполняет роль связующего звена. Он не выступает в качестве собственника товара и не реализует его от своего имени — в этом его принципиальное отличие от дилера. Задача маклера — организовать встречу заинтересованных сторон и помочь им прийти к взаимовыгодному соглашению. Вознаграждением за эту работу служит комиссия, которую уплачивают либо обе стороны сделки, либо одна из них.

Профессия маклера предъявляет серьезные требования к кругозору и набору компетенций. Специалист должен:

разбираться в экономике, чтобы понимать рыночные тренды и механизмы ценообразования;

обладать юридической грамотностью, чтобы свободно ориентироваться в законодательной базе своей сферы;

владеть маркетинговыми инструментами для выгодной подачи объекта или услуги.

Не менее важны знание психологии, помогающее находить подход к самым разным клиентам и успешно вести переговоры, развитое аналитическое мышление, позволяющее обрабатывать большие объемы информации и принимать верные решения, скрупулезное внимание к деталям, без которого можно упустить критически важные нюансы, и безупречные коммуникативные навыки для продуктивного общения со всеми участниками процесса.

Настоящий профессионал своего дела умеет сглаживать конфликты, оперативно находить выход из нестандартных ситуаций и всегда ставить интересы клиента во главу угла.

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