Час на сбор и выезд: как в Омске готовятся к экстренной эвакуации населения

Департамент контрактной системы Омска разместил закупку на оказание услуг по экстренной перевозке горожан в случае чрезвычайных ситуаций. Ключевое требование к победителю — готовность подать автотранспорт в любую точку города в течение одного часа, пишет gorod55.ru.

Требования к подрядчику и условия контракта

Согласно проекту контракта, опубликованному на сайте госзакупок, оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Омска будет передавать сигнал о необходимости эвакуации по звонку. При наличии проезжих дорожных условий транспорт должен прибыть на указанную локацию в любое время суток:

Время подачи: не более 60 минут с момента получения сигнала;

Автопарк: исполнитель обязан предоставить минимум 4 автобуса разной вместимости (как минимум на 16, 18 и 20 посадочных мест);

Наличие багажных мест: необязательно;

Категория пассажиров: неопределенный круг лиц;

Срок действия контракта: до 30 декабря 2026 года;

Начальная (максимальная) цена: 240 тысяч рублей.

Гражданская оборона в регионе

В Омске на регулярной основе проводятся масштабные учения по гражданской обороне, где профильные службы отрабатывают алгоритмы действия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и эвакуационные мероприятия. По состоянию на осень 2025 года на территории города уже было подготовлено и оборудовано 78 сборных эвакуационных пунктов.