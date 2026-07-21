В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Во вторник, 21 июля, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском и Московском учебно-опытном лесничествах — II класс, в Подольском — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
В среду, 22 июля, на большей части территории региона спрогнозировали I класс пожарной опасности, в четверг, 23 июля, — II класс. Температура воздуха днем в этот период составит +20-24 градусов, ночью — +12-19. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
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