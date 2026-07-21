Поле под Новосибирском: почему суд и прокуратура не могут прийти к согласию по делу пилота Белова
Кассация решит судьбу дела пилота Сергея Белова об экстренной посадке в поле
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции решит дальнейшую судьбу уголовного дела командира воздушного судна Сергея Белова, экстренно посадившего самолет в поле в 2023 году. Генпрокуратура оспаривает решение нижестоящих судов о возврате дела прокурору для устранения нарушений, пишет ТАСС.
Суть правового спора
В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска принял решение вернуть уголовное дело в отношении Сергея Белова прокурору, посчитав, что в материалах имеются препятствия для его рассмотрения. Омский областной суд впоследствии поддержал эту позицию, оставив решение в силе.
Однако Генпрокуратура РФ настаивает на необоснованности таких мер. Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев подал кассационное представление, которое после отказа в первичном рассмотрении было направлено в кассационную инстанцию по распоряжению Верховного суда РФ. Заседание назначено на 13 августа 2026 года.
Следственный комитет (СК РФ) придерживается позиции, что расследование было проведено качественно и в полном объеме, а все доводы защиты о нарушениях не являются существенными препятствиями для судебного разбирательства.
Хроника событий и обвинение
- Инцидент: 12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» (рейс Сочи — Омск) совершил вынужденную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир, никто серьезно не пострадал.
- Причина: Согласно официальным данным авиакомпании, в полете произошел отказ одной из трех гидросистем («зеленой»).
- Позиция следствия: Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Следователи считают, что при исправных условиях для посадки в Омске командир Белов необоснованно принял решение следовать в Новосибирск. По мнению СК, это привело к невыпуску шасси и повышенному расходу топлива, что создало угрозу отказа двигателей. Ущерб авиакомпании оценен почти в 119 миллионов рублей.