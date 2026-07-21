Поле под Новосибирском: почему суд и прокуратура не могут прийти к согласию по делу пилота Белова

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции решит дальнейшую судьбу уголовного дела командира воздушного судна Сергея Белова, экстренно посадившего самолет в поле в 2023 году. Генпрокуратура оспаривает решение нижестоящих судов о возврате дела прокурору для устранения нарушений, пишет ТАСС.

Суть правового спора

В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска принял решение вернуть уголовное дело в отношении Сергея Белова прокурору, посчитав, что в материалах имеются препятствия для его рассмотрения. Омский областной суд впоследствии поддержал эту позицию, оставив решение в силе.

Однако Генпрокуратура РФ настаивает на необоснованности таких мер. Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев подал кассационное представление, которое после отказа в первичном рассмотрении было направлено в кассационную инстанцию по распоряжению Верховного суда РФ. Заседание назначено на 13 августа 2026 года.

Следственный комитет (СК РФ) придерживается позиции, что расследование было проведено качественно и в полном объеме, а все доводы защиты о нарушениях не являются существенными препятствиями для судебного разбирательства.

Хроника событий и обвинение