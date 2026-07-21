Мощный пожар в Липецке: экстренные службы работают в усиленном режиме
Губернатор Артамонов заявил об отсутствии пострадавших при пожаре в Липецке
В Липецке на улице Передельческой произошло крупное возгорание на территории производственной зоны. Губернатор Игорь Артамонов со ссылкой на МЧС сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал, пишет ТАСС.
Детали происшествия и ликвидация огня
Днем 21 июля на улице Передельческой в Липецке вспыхнул пожар на открытой площадке, расположенной на территории производственных объектов. Площадь возгорания быстро достигла масштабных размеров — около 2,5 тысячи кв. метров.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале («Макс») обнародовал свежие данные от оперативных служб:
- Пострадавшие: По уточненной информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет;
- Обстановка: На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения для полной локализации и ликвидации очага возгорания.
Причины возникновения крупного пожара и ущерб, нанесенный производственной инфраструктуре, уточняются специалистами.