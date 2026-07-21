Месси сказал партнерам, что больше не сыграет за сборную Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после финального матча чемпионата мира с Испанией (0:1) сказал партнерам, что больше не будет выступать за национальную сборную, сообщил журналист Эрнан Кастильо.

Он рассказал, что атмосфера в раздевалке была особенно эмоциональной из-за слов Месси.

39-летний нападающий сыграл на своем шестом чемпионате мира. Месси блистал на турнире, забив восемь мячей и отдав четыре передачи. В финальном матче с Испанией в концовке овертайма ветеран создал два момента, благодаря которым Аргентина могла перевернуть ход финала.

Лионель Месси дебютировал за сборную Аргентины 17 августа 2005 года в товарищеском матче с Венгрией (2:1). Выйдя на замену, он спустя минуту получил красную карточку. Всего великий аргентинец провел 207 матчей за национальную команду и забил 125 мячей.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев возмутился тем, что Месси на отдали «Золотой мяч» на чемпионате мира.