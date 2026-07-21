В подмосковные больницы поставили почти 80 единиц оборудования для электрохирургии

С начала 2026 года в подмосковные больницы поставили 78 единиц электрохирургического оборудования на сумму свыше 165,3 млн рублей, до конца года планируется закупить еще 56 единиц. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Оснащение медучреждений современной техникой напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи для жителей региона», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новая техника поступила в 28 медучреждений, в том числе в Щелковскую, Зарайскую, Дубненскую, Сергиево-Посадскую и другие больницы. Это электрокоагуляторы, хирургические радиоволновые аппараты и другое оборудование, которое применяется во время проведения операционных вмешательств и позволяет врачу минимизировать кровотечение при его выполнении.

Отметим, что аппараты закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.