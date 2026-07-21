Что изменится в кошельках туляков с 1 августа 2026 года: пенсии, больничные, налоги
Что изменится в кошельках туляков с 1 августа: пенсии, больничные, налоги
С 1 августа жителям Тульской области стоит подготовиться к ряду нововведений в сфере личных финансов. Вступают в силу изменения, касающиеся индексации пенсий работающим пенсионерам, выплат по временной нетрудоспособности для самозанятых, а также порядка получения налоговых уведомлений. Об этом пишет«РБК Инвестиции».
Автоматический перерасчет и повышение пенсий
Главные изменения августа затронут пенсионные выплаты:
- Работающие пенсионеры: Произойдет автоматический перерасчет страховой части пенсии без необходимости подавать заявления. Сумма прибавки рассчитывается исходя из накопленных пенсионных баллов за прошлый год (максимум — 3 ИПК), поэтому предельный размер надбавки составит около 470 рублей.
- Накопительная пенсия: Выплаты по накопительной пенсии вырастут на 17,3% у граждан, чьи средства находятся под управлением Социального фонда России (СФР). Для участников программ софинансирования и средств материнского капитала рос составит 19,3%.
- Возраст и инвалидность: Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в июле, а также инвалидам I группы удвоят фиксированную выплату к пенсии — сумма составит 19 169 рублей.
Больничные для самозанятых
В рамках продолжающегося эксперимента самозанятые граждане с августа получают право на оформление и получение выплат по больничным листам. Для участия в программе необходимо выплачивать добровольные страховые взносы:
- Годовой взнос: 35 000 или 50 000 рублей (в зависимости от выбранного размера страховой суммы);
- Ежемесячный платеж: от 1 344 до 1 920 рублей.
Налоговые уведомления через «Госуслуги»
Сменится и приоритетный канал получения налоговых документов. Гражданам с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги» уведомления от ФНС начнут приходить в электронном виде прямо в личный кабинет. Бумажные заказные письма по почте продолжит получать только та категория плательщиков, у которой отсутствует доступ к электронным сервисам.