Что изменится в кошельках туляков с 1 августа 2026 года: пенсии, больничные, налоги

С 1 августа жителям Тульской области стоит подготовиться к ряду нововведений в сфере личных финансов. Вступают в силу изменения, касающиеся индексации пенсий работающим пенсионерам, выплат по временной нетрудоспособности для самозанятых, а также порядка получения налоговых уведомлений. Об этом пишет «РБК Инвестиции».

Автоматический перерасчет и повышение пенсий

Главные изменения августа затронут пенсионные выплаты:

Работающие пенсионеры: Произойдет автоматический перерасчет страховой части пенсии без необходимости подавать заявления. Сумма прибавки рассчитывается исходя из накопленных пенсионных баллов за прошлый год (максимум — 3 ИПК), поэтому предельный размер надбавки составит около 470 рублей.

Накопительная пенсия: Выплаты по накопительной пенсии вырастут на 17,3% у граждан, чьи средства находятся под управлением Социального фонда России (СФР). Для участников программ софинансирования и средств материнского капитала рос составит 19,3%.

Возраст и инвалидность: Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в июле, а также инвалидам I группы удвоят фиксированную выплату к пенсии — сумма составит 19 169 рублей.

Больничные для самозанятых

В рамках продолжающегося эксперимента самозанятые граждане с августа получают право на оформление и получение выплат по больничным листам. Для участия в программе необходимо выплачивать добровольные страховые взносы:

Годовой взнос: 35 000 или 50 000 рублей (в зависимости от выбранного размера страховой суммы);

Ежемесячный платеж: от 1 344 до 1 920 рублей.

Налоговые уведомления через «Госуслуги»

Сменится и приоритетный канал получения налоговых документов. Гражданам с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги» уведомления от ФНС начнут приходить в электронном виде прямо в личный кабинет. Бумажные заказные письма по почте продолжит получать только та категория плательщиков, у которой отсутствует доступ к электронным сервисам.