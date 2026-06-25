Многие хотя бы раз в жизни обращались к медикам «скорой». И нередко приходится слышать, что бригада долго добиралась до пациента. А ведь часто счет идет на минуты, и любое промедление может привести к гибели человека. О том, как правильно вызвать скорую и когда большая спешка не нужна пишет « НГ » со ссылкой на материал блогера Анастасии Крековой на платформе « Дзен ».

При получении вызовов диспетчер сортирует сведения и определяет, где бригада необходима прямо сейчас, а где есть реальная угроза жизни. В зависимости от состояния пациента вызов получает маркировку «экстренный» или «неотложный». Экстренные — это те, где существует реальная угроза жизни: инфаркт, инсульт, ДТП с пострадавшими, потеря сознания, сильное кровотечение, роды, попытки суицида. На такие случаи бригада обязана прибыть в течение 20 минут. Неотложные — высокая температура, повышенное давление, боль в пояснице, когда угрозы жизни прямо сейчас нет. Медики отработают и этот вызов, но после экстренных случаев — иногда и через несколько часов.

Если медики не спешат на помощь, чаще всего это происходит потому, что звонящий неправильно описывает ситуацию. Для правильной оценки предлагают избегать расплывчатых фраз. Вместо слов «высокое давление» назовите конкретные цифры, уточните, что темнеет в глазах, тошнит. Вызов на «плохое самочувствие» — тоже не лучший вариант. Необходимо конкретно указать: «боль за грудиной», «отдает в левую руку», «тяжело дышать». Температура тоже должна быть названа цифрами, а не словом «высокая».

Какие симптомы на «скорой» воспримут как опасные: человек потерял сознание и не приходит в себя; острая сжимающая боль за грудиной, отдающая в руку или челюсть (признак инфаркта); резкая слабость в руке или ноге, перекошенное лицо, нарушение речи (признак инсульта); сильное кровотечение, которое не удается остановить; нет дыхания или пульса; судороги; резкая острая боль в животе; задыхается, не хватает воздуха.

Правильный алгоритм вызова:

1. Убедиться, что человек дышит и находится в сознании. 2. Набрать 03 или 103 и ответить на вопросы диспетчера. 3. Начинать описание с самого опасного симптома. 4. Четко назвать адрес и встретить бригаду.

Если медиков долго нет, следует перезвонить диспетчеру и уточнить ситуацию, а если состояние ухудшилось — сообщить об этом.

Не стоит злоупотреблять вызовами «скорой» при малейшем недомогании. На незначительные жалобы врачи тратят время, которое может понадобиться тем, кому помощь действительно необходима в экстренном порядке. В таких случаях лучше обратиться в поликлинику или вызвать участкового врача на дом.