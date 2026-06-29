В Коломне в сентябре завершится реконструкция котельной на улице Октябрьской Революции

В Коломне в сентябре 2026 года завершится реконструкция котельной на улице Октябрьской Революции. Вместо угольной будет запущена газовая котельная, которая будет работать на природном газе в автоматическом режиме, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы проводятся в рамках региональной госпрограммы по развитию инженерной инфраструктуры Подмосковья. На эти цели направили порядка 13 млн рублей.

Новая котельная размещена в пристройке к зданию библиотеки имени И. И. Лажечникова. Степень готовности объекта достигла 95%. Здесь завершается монтаж слаботочных систем и проводятся пусконаладочные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации коммунальных объектов в Чехове.