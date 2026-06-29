Звезда реалити-шоу «Пацанки» Лаурита Карпова впала в кому после падения с высоты

В Самаре произошла трагедия с участницей реалити-шоу «Пацанки» Лауритой Карповой. Как пишет Teleprogramma.org, 30-летняя девушка прилетела в родной город к маме, а вечером отправилась гулять с приятелями.

Как рассказала мать девушки, глубокой ночью при невыясненных обстоятельствах Лаурита забралась на козырек дома на уровне второго этажа. Конструкция не выдержала ее веса и провалилась, и девушка упала с высоты. Удар пришелся на затылок и спину. Сейчас Лаурита находится в коме, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Врачи диагностировали у экс-участницы скандального шоу множество травм: перелом основания черепа с кровоизлиянием, повреждение спинного мозга, сломанные ребра и пневмоторакс обоих легких. Медикам пришлось ввести пострадавшую в медикаментозную кому, чтобы провести операции. Одна из них уже выполнена: удален поврежденный позвонок и установлена пластина. Впереди сложнейшая операция — трепанация черепа.

Мать Лауриты рассказала, что она уже пришла в сознание. По словам женщины, дочь ориентируется в пространстве, помнит свое имя и шевелит руками, но не чувствует ног и говорит с трудом. Ранее у Карповой также останавливалось сердце.

Еще более шокирующей информацией стало исчезновение паспорта. Накануне трагедии у Лауриты украли документ, подтверждающей личность. Это стало известно после того, как она попала в больницу.

Мать девушки не скрывает слез и опасений: она боится, что дочь может навсегда остаться обездвиженной. Обстоятельства случившегося выясняет полиция. Восстановить хронологию событий помогут камеры наблюдения.

Ранее стало известно о повторной госпитализации звезды «Скорой помощи» Екатерины Волковой.