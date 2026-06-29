Камера на полосу: автоинструктор рассказал, что она видит на самом деле и за что приходит штраф

Многие автомобилисты, услышав от навигатора предупреждение «камера на полосу», инстинктивно сбрасывают скорость и начинают внимательнее всматриваться в дорожную разметку. Однако далеко не все понимают, что это за устройство, что именно оно фиксирует и, главное, видит ли оно только одну полосу или сразу несколько. Водители нередко путают такую камеру с обычным радаром для измерения скорости, хотя это совершенно разные системы. О том, что скрывается за этим термином и для чего нужны такие комплексы, REGIONS рассказал руководитель подмосковной автошколы Сергей Романов.

По словам эксперта, в действующем законодательстве понятия «камера на полосу» не существует. Это неофициальное, народное название, которое закрепилось в речи водителей и в голосовых подсказках навигаторов. На самом деле речь идет о комплексах фотовидеофиксации, предназначенных не для контроля скорости, а для наблюдения за соблюдением правил движения по полосам — выезд на встречку, пересечение сплошной линии, движение по обочине или выделенной полосе для общественного транспорта.

Такие камеры, как пояснил Романов, монтируются на высоких мачтах — на высоте около 10 метров над уровнем дороги. Это обеспечивает широкий угол обзора. Вопреки распространенному заблуждению, они способны контролировать не одну, а сразу несколько полос — от трех до четырех одновременно. Некоторые современные модификации, по словам специалиста, могут охватывать до четырех полос движения в одном направлении.

«Водители часто слышат „камера на полосу“ и думают, что это какой-то особый прибор, который смотрит только на одну полосу. Это не так. Современные комплексы, такие как „Стрелка“, „Кордон“, „Арена“, имеют очень широкий угол обзора и сканируют сразу несколько полос. Их задача — следить за траекторией движения. Если автомобиль выехал на выделенную полосу, на обочину, на тротуар или пересек сплошную линию, камера это зафиксирует», — говорит Сергей Романов.

Какие нарушения фиксирует комплекс контроля полос

Устройство, которое водители называют «камерой на полосу», представляет собой сложный программно-аппаратный комплекс. Встроенные алгоритмы непрерывно анализируют траекторию перемещения каждой машины, оказавшейся в зоне обзора. Система способна выявлять следующие виды нарушений правил дорожного движения:

Занятие ряда, предназначенного для маршрутных транспортных средств. Речь идет о выезде на выделенку, которая обслуживает автобусы и троллейбусы.

Съезд на придорожную полосу. Электроника распознает момент, когда колеса автомобиля оказываются за пределами асфальтового покрытия в местах, где остановка или стоянка не разрешены.

Выезд на территории, предназначенные для пешеходов. Это касается как тротуаров, так и специальных дорожек для людей.

Пересечение трамвайных путей, идущих во встречном направлении. Нарушением считается выезд на них там, где это прямо запрещено знаками или разметкой.

Преодоление двойной сплошной или одиночной линии. Камера мгновенно фиксирует момент, когда водитель совершает маневр через сплошную разметку.

Движение прямо по разделительной полосе. Современные модификации комплексов научились выявлять автомобили и мотоциклы, движущиеся точно по линии между рядами.

Таким образом, спектр нарушений, отслеживаемых этим типом камер, значительно шире, чем просто контроль скорости.

Как работает камера на полосу и видит ли она встречную полосу

Принцип действия комплекса фотовидеофиксации, отвечающего за контроль полос, кардинально отличается от работы стандартного радара. Как пояснил Сергей Романов, специалист по настройке оборудования заранее задает в программном обеспечении так называемый «детектор пересечения линии» — то есть четко определяет виртуальные границы, которые транспортным средствам пересекать запрещено.

После этого камера в непрерывном режиме отслеживает положение каждой машины относительно этих линий. Если автомобиль или мотоцикл пересекает установленный рубеж, устройство мгновенно делает снимок, распознает государственный регистрационный знак и отправляет полученные данные в единый центр обработки информации для вынесения постановления о нарушении.

«Камера может фиксировать выезд на встречную полосу, если это предусмотрено ее настройками. Но это не всегда так. Настройка зависит от решения Госавтоинспекции и собственника дороги. Поэтому рассчитывать на то, что камера „не видит“ встречку, не стоит — на многих участках она видит», — предупреждает Сергей Романов.

Когда камера на полосу может ошибиться и что делать

Несмотря на высокую точность современных систем фотовидеофиксации, полностью исключать вероятность ошибки нельзя. Как пояснил Сергей Романов, камера фиксирует пересечение не реальной дорожной разметки, а так называемых виртуальных линий, которые инженер заранее задает в программном обеспечении комплекса. Это означает, что устройство ориентируется не на то, что видит человеческий глаз на асфальте, а на цифровую карту границ, заложенную при настройке.

«Главное, что нужно знать: „камера на полосу“ — это предупреждение. Услышали в навигаторе эту фразу — значит нужно быть внимательнее, строго соблюдать разметку и не пытаться объехать пробку по обочине или выделенной полосе. Штраф придет, даже если вас не остановил инспектор. Камера не дремлет», — подводит итог Сергей Романов.

Ранее сообщалось, что в мае в Подмосковье появилось 546 новых видеокамер «Безопасного региона».