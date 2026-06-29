Названа точная дата похорон бывшего министра обороны Сергея Иванова

Экс-министр обороны России Сергей Иванов будет похоронен во вторник на Троекуровском кладбище в Москве. Он ушел из жизни в 73 года, причины смерти не раскрываются. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на источник в окружении Иванова.

Дата и место прощания

Экс-министр обороны России Сергей Иванов будет похоронен во вторник, 30 июня, на Троекуровском кладбище в Москве. Информацию подтвердил источник в его окружении.

Обстоятельства сообщения

По данным СМИ, о месте и дате похорон сообщил источник, близкий к семье. Официальные детали церемонии прощания пока не раскрываются.

Карьера Сергея Иванова

Сергей Иванов возглавлял Министерство обороны в 2001–2007 годах, позже занимал посты вице-премьера и руководителя администрации президента. Также он входил в состав Совета безопасности России и работал спецпредставителем президента по ряду направлений.

Дополнительные сведения

Сообщается, что Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Причины смерти не уточняются. В разные годы он считался одной из заметных фигур в российской государственной системе управления.