Первым с журналистами «НовостиВолгограда.ру» побеседовал Витя Кипяток. В «Конфетке» он участвовал уже дважды: сначала его песню «Поженю» перепела Клава Кока, а в следующий раз Стас Костюшкин вместе с Вячеславом Макаровым исполнили композицию «Разноцветноглазая». За время участия артист успел полюбиться зрителям и, по его словам, работал в прямом эфире вживую. Он признался, что каждый раз испытывал серьезное волнение, но это не помешало ему ярко проявить себя.

«Меня и до „Конфетки“ узнавали, но это шоу дало хороший буст. Плюс ребята с ТНТ часто меня показывают, и с каждым днем становится больше людей, которые меня узнают. Присылают видеосообщения, узнают на улице, просят поздравить кого-то с днем рождения. Это не прямо супермассово, но, тем не менее, раза в три популярность выросла точно. Но для меня главное, чтобы людям нравилось, чтобы они были счастливы», — рассказал участник шоу.

По словам Вити Кипятка, он с большим интересом принял бы участие в каком-нибудь реалити-шоу — например, в проектах «Выжить в Дубае», «Мастер игры» или аналогичных. Как считает артист, это позволило бы ему раскрыться и проверить себя, а также донести важные ценности на понятном молодежи языке, в добром и позитивном ключе.

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