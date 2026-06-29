«Красные флаги» при боли в горле: 6 симптомов, когда нельзя ждать ни дня

Боль в горле — одна из наиболее частых причин обращения к врачу. Обычно люди списывают этот симптом на обычную простуду: домашнее лечение, полоскания — и дискомфорт проходит. Однако так бывает не всегда. В ряде случаев боль в горле сигнализирует о серьезных патологиях: от стрептококковой ангины до злокачественных новообразований. О том, как вовремя распознать угрозу и в каких ситуациях без медицинской помощи не обойтись, REGIONS рассказала врач-оториноларинголог Яна Кушнир.

Согласно статистике, в 50–80% случаев дискомфорт в горле вызывают вирусные инфекции. Это стандартные ОРВИ, которые проходят самостоятельно в течение 5–7 дней. Однако примерно у 15% пациентов причиной становится бактерия — бета-гемолитический стрептококк группы А. Именно этот микроорганизм провоцирует ангину, которая без своевременного лечения способна дать серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, почки и суставы.

Если обычный вирусный фарингит лечится полосканиями, обильным питьем и покоем, то стрептококковая инфекция требует обязательного приема антибиотиков. Промедление здесь может стоить здоровья. Более того, существуют состояния, когда боль в горле не сопровождается температурой, но длится неделями. Хроническое раздражение слизистой, затрудненное глотание, ощущение инородного тела — эти симптомы могут быть первыми признаками опухолевого процесса в гортани. ЛОР-врач подчеркивает: если боль не проходит в течение недели, усиливается или возникает без явных признаков простуды, визит к специалисту обязателен. Только врач может провести дифференциальную диагностику и назначить корректное лечение.

Шесть красных флагов: когда нельзя ждать ни дня

Медики выделяют шесть тревожных признаков, при обнаружении которых визит к ЛОРу или терапевту должен быть незамедлительным. Врач-оториноларинголог Яна Кушнир перечислила симптомы, требующие срочной медицинской помощи:

Затрудненное дыхание. Если появляется одышка, слышны хрипы или свист на вдохе, а боль настолько сильна, что невозможно проглотить даже слюну, это может указывать на отек гортани или развитие абсцесса.

Невозможность открыть рот. Тризм жевательной мускулатуры, когда челюсти плотно сжаты и рот не открывается, — классический признак глубокого воспалительного процесса или абсцесса в области миндалин.

Стойкая гипертермия. Температура тела выше 38,5°C, которая не снижается после приема жаропонижающих препаратов. Как пояснила специалист, при вирусных инфекциях лихорадка обычно держится 2–3 дня, тогда как при бактериальном поражении она выше и продолжительнее.

Кожные высыпания. Появление сыпи на теле может свидетельствовать о развитии скарлатины — опасного осложнения, возникающего на фоне стрептококковой ангины.

Примесь крови в слюне или мокроте. Этот симптом всегда расценивается как тревожный сигнал, указывающий на возможное серьезное повреждение тканей горла или дыхательных путей.

Сильная боль в горле без насморка и кашля. Для бактериальной ангины характерна именно такая клиническая картина: интенсивная боль, высокая температура и гнойные отложения на миндалинах при полном отсутствии ринита и кашля.

При появлении любого из этих признаков, по словам врача, следует незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, не дожидаясь улучшения или пытаясь лечиться самостоятельно. Своевременная диагностика в таких случаях может предотвратить развитие тяжелых осложнений и спасти жизнь пациента.

Ангина, фарингит или рак: в чем разница

Глотка анатомически разделена на несколько отделов. Воспаление слизистой оболочки глотки врачи называют фарингитом, а воспаление небных миндалин — тонзиллитом. В повседневной жизни последнее чаще именуют ангиной. Нередко эти два патологических процесса развиваются одновременно, и тогда специалист диагностирует тонзиллофарингит. Как пояснила Яна Кушнир, понимание различий между этими состояниями и онкологическими процессами помогает вовремя заподозрить неладное.

Вирусный фарингит. Заболевание развивается постепенно. Болевые ощущения, как правило, умеренные, температура не поднимается выше 38°C. У пациента обычно присутствует насморк и кашель. При осмотре горло красное, но гнойных налетов нет. Терапия направлена на облегчение симптомов: рекомендуются покой, обильное теплое питье и регулярные полоскания.

Стрептококковая ангина. Для этого состояния характерно острое, внезапное начало. Температура достигает 39–40°C, возникает сильная боль при глотании, увеличиваются и становятся болезненными подчелюстные лимфатические узлы. Миндалины приобретают ярко-красный цвет, становятся отечными, покрываются гнойным налетом в виде белых точек или полос. Важно: насморк и кашель при этом отсутствуют. Такое состояние требует срочного назначения антибиотиков. Без них высок риск осложнений на сердце, суставы и почки.

Рак горла. Коварство этого заболевания в том, что на ранних стадиях симптомы могут быть неспецифическими и напоминать банальную простуду. Специалист обращает внимание на следующие признаки: длительная боль в горле без повышения температуры, стойкое ощущение инородного тела в глотке, прогрессирующие трудности с глотанием, изменение голоса (осиплость, гнусавость), немотивированная потеря веса. Если подобные проявления держатся более двух-трех недель, это повод для незамедлительного обращения к ЛОР-врачу для детального обследования. Настороженность в отношении этих симптомов может спасти жизнь.

«Если боль в горле держится дольше 2-3 недель без явной причины — это уже повод показаться ЛОРу. Даже если кажется, что ничего страшного», — предупреждает Яна Кушнир.

Чем полоскать и когда пить антибиотики

При вирусном фарингите основная терапия сводится к симптоматическому лечению. Врач-оториноларинголог Яна Кушнир рекомендует полоскания, обильное теплое питье и голосовой покой. Наиболее доступный и эффективный способ облегчить состояние — солевой раствор. Для его приготовления необходимо растворить одну чайную ложку поваренной соли в стакане теплой воды. Такое средство помогает уменьшить отечность слизистой и снять раздражение. В качестве альтернативы можно использовать отвары лекарственных трав — ромашки или шалфея, а также готовые аптечные антисептические растворы.

Совсем иная ситуация при бактериальной ангине. Как подчеркивает специалист, полоскания в этом случае не являются лечебной мерой, они лишь временно облегчают дискомфорт. Основной и единственно эффективный метод борьбы со стрептококковой инфекцией — прием антибиотиков. Однако назначать их должен только врач после подтверждения диагноза.

«Антибиотики при боли в горле нужны только в одном случае — при подтвержденной стрептококковой ангине. В большинстве случаев они не нужны. Поэтому не пейте антибиотики без посещения доктора — это опасно. Курс при бактериальной ангине обычно составляет 7-10 дней, чтобы полностью уничтожить стрептококк», — подчеркивает Яна Кушнир.

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