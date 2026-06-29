Военные прокуроры в Подмосковье провели личный прием военнослужащих, находящихся в госпитале Минобороны

С вопросами обратились военнослужащие, которые проходят лечение и реабилитацию в филиале №2 ФГКУ «1586 военный клинический госпиталь» Минобороны РФ, и члены их семей.

Обращения бойцов были связаны с получением льгот, федеральных и региональных выплат. Все получили необходимые разъяснения. Если обращение требовало вмешательства прокуратуры, по нему проводили проверку.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Совета при полпред президента РФ в ЦФО, в рамках которого обсудили оказание поддержки участникам СВО и их семьям.