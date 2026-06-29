Трагедия футболиста Лукаса Трехо потрясла весь мир: семья аргентинца погибла во время землетрясения в Венесуэле

Жена и двое детей аргентинского футболиста Лукаса Трехо погибли в результате мощного землетрясения в Венесуэле, сообщает РБК. Это произошло 24 июня в штате Яракуй, расположенном примерно в 280 км от Каракаса.

38-летний защитник выступает за клуб второго дивизиона Венесуэлы «Маритимо». В момент трагедии он находился на матче в столице страны. Когда Трехо вернулся домой, он обнаружил, что его дом полностью разрушен. Мужчина сразу же присоединился к поисковым работам. Но найти родных живыми не удалось. Их тела обнаружили спустя 74 часа под завалами.

Клуб «Маритимо» выразил соболезнования футболисту в официальном заявлении. В нем говорится, что руководство и игроки потрясены случившимся.

За свою карьеру Трехо успел поиграть в Греции, Аргентине, Перу, Венесуэле, Колумбии и США. В феврале он перешел в «Маритимо».

Землетрясения, произошедшие вечером 24 июня, унесли жизни более 1,5 тысячи человек. Ситуация остается тяжелой, спасатели продолжают разбирать завалы.

Ранее в посольстве РФ в Венесуэле рассказали об эвакуации во время землетрясения.