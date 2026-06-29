Свыше 370 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» подключили в Подмосковье за неделю

В Подмосковье за неделю подключили 378 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всего с начала 2026 года в регионе было подключено свыше 5,5 тыс. видеокамер. Общее количество таких устройств, интегрированных в систему «Безопасный регион», превышает 172 тыс.

Видеокамеры установлены на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах, в общественном транспорте, на железнодорожных переездах, на игровых площадках и территориях государственных учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будут усиливать систему «Безопасный регион».