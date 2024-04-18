Почти 180 жителей Нижегородской области уже пострадали от укусов клещей

Около 180 жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей с начала весеннего сезона. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что обращения в медучреждения из-за укусов клещей были зафиксированы в 16 муниципалитетах региона.

Отмечается, что тем не менее число обратившихся на 4% ниже уровня аналогичного периода прошедшего года. Наиболее часто клещи нападают в селах и деревнях — более трети случаев, в садах, у дома, в парках и скверах.

Добавляется, что экстренная иммунопрофилактика была проведена почти 40 пострадавшим, включая 31 ребенка. В лабораториях исследовали 76 клещей, из которых 16% инфицированы боррелиозом, 15,7% — анаплазмой, 2,6% — эрлихиозом.

Поясняется, что в Нижегородской области вакцинировались от клещевого энцефалита более 1,6 тыс. человек. Обработать от клещей в регионе планируется свыше четырех тысяч гектаров.