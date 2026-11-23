С наступлением холодов автомобилисты меняют резину, и перед многими встает вопрос: что делать с отслужившим комплектом? Держать его в гараже или на балконе можно долго, но рано или поздно шины начинают мешать. Самое простое решение — вынести их к мусорным контейнерам — на деле оборачивается проблемами. Эколог Виталий Безруков советует не рисковать и отвозить покрышки туда, где их принимают на переработку, сообщил kursdela.biz.

Почему нельзя оставлять шины у баков

Выбрасывать покрышки в мусорные контейнеры или рядом с ними запрещено. По словам Безрукова, например, в Челябинске за это предусмотрен штраф — от ₽1 тыс. до ₽5 тыс. Причем нарушителя далеко не всегда удается остаться незамеченным: вычислить его помогают камеры видеонаблюдения. Как отмечает эколог, разовая поездка до пункта приема в итоге обойдется дешевле, чем штраф.

«В России ежегодно образуется около 1 млн тонн отработанных шин. По оценкам участников рынка, перерабатывается лишь 40–50%. Единой системы сбора по всей стране пока нет, поэтому многое зависит от местных пунктов приема», — объясняет Виталий Безруков.

Как подготовить шины к сдаче

Чтобы покрышки приняли без вопросов, их стоит подготовить заранее. Во-первых, резину очищают от грязи и песка — загрязненные шины в пунктах приема могут не взять. Во-вторых, перед поездкой нужно позвонить и уточнить, принимают ли там покрышки на дисках или только без них: от этого зависит, придется ли снимать резину заранее. В-третьих, стоит проверить график работы пункта — на автозаправках, где организован прием, шины обычно берут только в будние дни.

Зачем сдавать шины на переработку

Смысл сдачи прост: попав в переработку, старая покрышка перестает быть мусором и превращается в сырье, из которого затем делают новые материалы и изделия. Для этого достаточно один раз довезти ее до нужного адреса — и вопрос закрыт надолго. Такой подход выгоден и самому автомобилисту, и городу: вместо свалки у дома резина получает вторую жизнь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на площадках «Мегабак» с начала года собрали более 120 тыс. кубометров вторсырья.