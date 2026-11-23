Сотрудники гостиницы «Дархан» в Нерюнгри рассказали, что произошло в последние минуты жизни критика Сергея Соседова, и опровергли слухи о бездействии персонала — их версия прозвучала в эфире НТВ, сообщил rosbalt.ru.

По информации издания, дорога в Якутию вымотала 58-летнего журналиста: из Москвы до Благовещенска он летел восемь часов, а потом почти сутки ехал на автомобиле до Нерюнгри, куда прибыл возглавить жюри конкурса «Жемчужины России» («Жемчужина Дальнего Востока»). В гостиницу Соседов приехал около четырех утра. Несмотря на усталость, настроение у него было приподнятое, и первым делом он попросил администрацию позаботиться об отдыхе водителя.

«Я спрашиваю его: „Сережа, ты сильно устал?“ А у него такая улыбка была: „Какой устал, наконец-то моя мечта сбылась“. Он долго благодарил водителя, мне говорил, что надо водителя поселить, он устал. Если бы видели его радостные глаза после такой сложной дороги. Сергей настолько рвался в Якутию. Такое ощущение, что он бежал навстречу своей смерти», — вспомнил президент конкурса Виктор Беззубов.

Попутчики критика заметили и другую деталь: еще в аэропорту руководитель дома моды Анна Сердюкова обратила внимание, что у одного из ботинок Соседова начал отклеиваться каблук.

По данным издания, днем 23 сентября телеведущий спустился в холл примерно в 16:15–16:20. Администратор Людмила, последней общавшаяся с гостем, вспоминает: он выглядел бодрым, на здоровье не жаловался, изучил меню местного ресторана, выделив борщ и солянку, и попросил принести в 26-й номер душевые принадлежности. Поговорив у стойки, Соседов вышел на крыльцо покурить. Вернувшись, пообещал работницам сфотографироваться позже — после того как оставит верхнюю одежду в номере и спустится на обед. Но, поднимаясь по лестнице, журналист упал навзничь.

«Настолько человек простой, душевный, теплый. Мне кажется, он никогда никому ни слова плохого не скажет, никогда никого не обидит», — поделилась впечатлениями сотрудница гостиницы, добавив, что внешних признаков недомогания у критика она не заметила.

По информации издания, грохот оказался таким сильным, что сотрудник отеля Федор сначала решил: в соседнем тренажерном зале уронили тяжелую гантель. Персонал сразу бросился на звук и нашел Соседова без сознания. Людмила вызвала медиков, несколько раз звонила диспетчерам, умоляя поторопиться, и связалась с хозяином гостиницы.

После смерти критика в Сети поползли слухи: якобы персонал около часа не подходил к пострадавшему, а владелец гостиницы скрылся. Работники отеля назвали эти обвинения ложью, сославшись на записи камер видеонаблюдения. Точная причина падения до сих пор вызывает споры среди коллег Соседова — некоторые ранее озвучивали версии о возможном отравлении или постороннем вмешательстве.

«Когда ты знаешь правду, и ты сидишь и это смотришь. У меня не было слов просто! Обидно и за гостиницу, и за сотрудников! Столько грязи вылили», — возмутилась администратор Людмила.

По данным издания, записи камер подтверждают: врачи приехали и начали оказывать помощь ровно через 12 минут после падения. В этот момент телеведущий еще дышал. Рядом был организатор конкурса Виктор Беззубов — до приезда скорой он держал друга за руку и просил его выжить. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но спасти не удалось: Сергей Соседов скончался на операционном столе. Похоронили журналиста 30 сентября.

«Я был в городе, по делам катался. После этого несчастного случая в течение пяти минут я подъехал сюда на парковку, скорая подъехала буквально сразу же», — пояснил Караев.

Ранее сообщалось, что у критика Соседова нашлась скрытая квартира на 90 метров в Москве.