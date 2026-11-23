Бывший полузащитник сборной России, футбольный эксперт Владислав Радимов прокомментировал ничью между махачкалинским «Динамо» и московским «Спартаком» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

В Каспийске «Спартак» имел шанс завершить первый круг во главе турнирной таблицы вместе с московским «Динамо». Роман Зобнин забил в первом тайме, но красно-белые не удержали победный счет: на 89-й минуте Даниил Лесовой забил ответный мяч.

По мнению Радимова, «Спартак» слишком рано стал действовать на удержание счета и играл «с успокоением», тогда как нужно было не останавливаться и добиваться более убедительного преимущества.

«У «Спартака» на результат влияют мелкие детали — кто‑то не добежал, например. С этими ошибками чемпионом не станешь», — отметил Радимов.

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