Бывший подрядчик Пентагона Гэри Мошье заявил, что неопознанные объекты якобы намеренно появляются рядом с американскими военными, чтобы продемонстрировать технологическое превосходство, пишет Daily Mail. Он также выдвинул версию, что внеземные существа могут стремиться сохранить Землю пригодной для жизни ради собственных целей.

Мошье раньше занимался разработкой военных технологий, а затем начал изучать сообщения об НЛО. За 12 лет он собрал свидетельства о необычных объектах, предполагаемых похищениях людей и других подобных случаях.

Особое внимание исследователь обращает на рассказы военных летчиков о неизвестных аппаратах, которые якобы быстро меняли скорость и направление движения. По его мнению, такие встречи могут быть намеренной «демонстрацией силы».

Мошье также связывает сообщения об НЛО возле ядерных объектов и рассказы очевидцев о предупреждениях об экологических проблемах с идеей, что пришельцы якобы заинтересованы в сохранении Земли.

Однако это лишь личная теория автора, основанная на интерпретации свидетельств и старых сообщений об НЛО.

Доказательств того, что внеземные существа живут среди людей или планируют заселить Землю, нет. Американские власти также неоднократно заявляли, что подтвержденных физических доказательств внеземного происхождения наблюдавшихся объектов не обнаружено.