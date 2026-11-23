30-летний Ларкин требовал обмена еще до начала сезона. Устраивающих «Детройт» вариантов не нашлось, и форвард начал чемпионат в составе «Красных Крыльев». Но после 10 матчей с 6 (2+4) очками хоккеист устроил забастовку. Американец был отстранен «Детройтом» и потерял за это время более $1 млн зарплаты.

В итоге Ларкин перешел в перспективный «Монреаль». Туда же отправились пики второго и третьего раундов драфта. Взамен «Детройт» получил нападающего Кирби Дака, голкипера Сэма Монтембо, яркого проспекта Майкла Хейджа, возглавляющего бомбардирскую гонку в НСАА, а также целых четыре пика — два из них первого раунда, в 2027 и 2029 годах.

В общей сложности Ларкин провел в регулярных чемпионатах НХЛ 818 матчей, набрав 649 (278+371) очков. В составе «Детройта» нападающий лишь раз сыграл в плей-офф, в своем первом сезоне 2015/16. После этого «Красные Крылья» уже 10 лет подряд в плей-офф не проходили. Отсутствие возможности побороться за Кубок Стэнли и стало причиной требования Ларкиным обмена.

На данный момент «Детройт» идет 13-м в Восточной конференции с 19 очками после 23 игр. У «Монреаля» четвертое место на Востоке с 32 баллами в 24 матчах.