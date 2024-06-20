Почти 200 здоровых детей от родителей с ВИЧ родилось в Подмосковье с начала 2024 года

В Подмосковье с начала текущего года от ВИЧ-инфицированных матерей родилось сто девяносто здоровых детей. В настоящий момент при соблюдении всех рекомендаций риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее одного процента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«Сегодня каждая женщина, имеющая положительный ВИЧ-статус, при ответственном подходе к беременности может родить абсолютно здорового ребенка. Для этого необходимо своевременно встать на учет в женской консультации и соблюдать все рекомендации специалистов нашего Центра», — рассказал главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Отметим, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап — прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты Центра.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД.