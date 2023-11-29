Почти на 5% увеличилась заболеваемость ОРВИ в Рязанской области за неделю
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За прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Рязанской области увеличился почти на 5%. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Уточняется, что на данный момент зафиксировано более 7,1 тыс. больных.
Добавляется, что показатель заболеваемости составил более 65 ОРВИ на 10 тыс. населения.
Поясняется, что наибольшее число заболеваемости – среди школьников и взрослых.