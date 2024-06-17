Почти в сорока парках Подмосковья в эти выходные прошла акция «Проверь здоровье в парке»
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Порядка двух тысяч человек приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке» с начала этого лета в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
«Мы видим, что такой формат пользуется спросом у жителей региона, особенно у людей, которые по каким-то причинам не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего в эти выходные свое здоровье в парках Московской области проверили 704 человека, а с начала лета уже почти 2 тысячи», — рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.
Отмечается, что при выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».