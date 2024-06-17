Почти в сорока парках Подмосковья в эти выходные прошла акция «Проверь здоровье в парке»

«Мы видим, что такой формат пользуется спросом у жителей региона, особенно у людей, которые по каким-то причинам не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего в эти выходные свое здоровье в парках Московской области проверили 704 человека, а с начала лета уже почти 2 тысячи», — рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.