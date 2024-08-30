Подмосковный психиатр-нарколог Виталий Холдин: Курение вейпов приводит к развитию жировой пневмонии

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, что у курильщиков электронных гаджетов замечают симптомы схожие с ковидом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что болезнь вейперов — липоидная (жировая) пневмония очень похожа на ковид и связана с накоплением в легких масляных компонентов электронных сигарет. Симптомы как у ковида — слабость, температура, кашель, одышка, изменения в легких.

Виталий Холдин подчеркнул, что курение вейпов может приводить не только к повреждению легких, но и к онкологии. Специалист также добавил, что вейпы не помогают бросить курить, как думают многие, переходя с обычных сигарет на электронные гаджеты. А в ряде случаев они приводят к тому, что человек миксует сигареты и вейпы, получая таким образом ударную дозу никотина.

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