Полезный суперфуд или скрытая угроза для фигуры? Врач объясняет, кому можно, а кому нельзя есть инжир

По словам врача-диетолога Галины Волковой, инжир является ценным продуктом для поддержания здоровья, однако его употребление требует определенной осторожности.

Плоды благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему благодаря значительной концентрации калия и способствуют нормализации функций желудочно-кишечного тракта за счет обилия пищевых волокон. Кроме того, инжир служит источником железа, что делает его полезным для профилактики анемии, а в сушеном виде он поставляет в организм кальций.

Несмотря на очевидную пользу, диетолог предупреждает о возможных негативных последствиях. Чрезмерное увлечение этим продуктом может спровоцировать расстройство пищеварения, такое как диарея и метеоризм. Особую осмотрительность следует проявлять людям с диагностированным сахарным диабетом и избыточной массой тела, поскольку инжир, особенно в сушеном виде, содержит большое количество природных сахаров.

