Шашлык за 30 тысяч: как не лишиться денег в майские праздники

В период майских праздников россиянам стоит быть особенно внимательными при выборе места для приготовления шашлыка. За разведение огня в неразрешенных зонах грозит административное наказание. Об этом в интервью РИА Новости рассказал депутат Дмитрий Гусев.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а при действии особого режима - до 20–30 тысяч, уточнил он. Если нарушение повлекло за собой возгорание или причинение материального ущерба, не исключена и уголовная ответственность, добавил парламентарий.

Гусев подчеркнул, что разводить огонь допустимо исключительно в специально отведенных и обустроенных местах — например, в зонах для пикников. Также разрешается делать это на собственных дачных участках, но при строгом соблюдении всех правил. Конкретные требования таковы: мангал должен располагаться не ближе пяти метров от любых построек, а прилегающая территория — быть полностью очищенной от сухой растительности и бытового мусора.

«Категорически запрещено разводить огонь на балконах, крышах, во дворах многоквартирных домов, а также в не оборудованных местах в парках, лесах и на городских территориях», — добавил Гусев.

