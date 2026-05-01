Во Флориде «Санта-Клаус» попался на попытке заплатить за секс с 13-летней девочкой

Во Флориде задержали 68-летнего Томаса Аллена Хикса, который играл роль Санта-Клауса на рождественских праздниках. Мужчина пытался купить у предполагаемого отца 13-летнюю девочку для секса, сообщает The Sun.

С 20 по 26 апреля детективы округа Полк проводили операцию под прикрытием. Они разместили объявление от имени отца, якобы продающего свою дочь-подростка. Хикс откликнулся, уточнил возраст ребенка и, несмотря на риск, договорился о встрече. Он заплатил $200 за час, намереваясь заняться оральным сексом с жертвой.

Мужчину арестовали на парковке в Лейкленде — при нем нашли $382. На допросе он признал, что знал: девочке 13 лет. Хикс также рассказал, что женат более 50 лет, но регулярно искал «проституток» и «компаньонок» на подобных сайтах.

Выяснилось, что в 2016 году он окончил школу Санты и с тех пор «ежегодно изображал Санту на крупных рождественских мероприятиях» в округе. Ему предъявили пять обвинений, включая торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетней.

