«Соседи чудесные»: Полина Лурье — о жизни в «хамовнической» квартире после победы над Долиной

Скандал вокруг квартиры, ранее принадлежавшей народной артистке Ларисе Долиной, грянул в середине 2024 года. Звезда продала жилье Полине Лурье, а позже заявила, что совершила сделку под давлением мошенников. Певица инициировала судебный процесс с единственной целью — вернуть недвижимость себе.

Многомесячные тяжбы закончились победой Лурье. 16 декабря 2025 года Верховный суд поставил финальную точку, оставив квартиру за ней. Долина обязалась освободить помещение до 30 декабря, однако не спешила с переездом. Процесс затянулся настолько, что 19 января в дело вмешались судебные приставы. В этот же день ключи от жилья наконец перешли к законной владелице.

«С соседями познакомилась. Они чудесные», — сообщила Лурье.

Отвечая на вопрос корреспондента aif.ru о том, улажены ли все разногласия с певицей и стоит ли ждать новых судов, Лурье сказала: «Надеюсь, судов в моей жизни больше не будет».

Ранее сообщалось о том, что Лариса Долина переехала в съемную квартиру, где раньше жил Стивен Сигал.