Помогли сохранить слух: Сложнейшую операцию провели врачи ЛОР-отделения Жуковской больницы

В поликлинику одного их соседних городов Московской области за консультацией обратился молодой пациент с жалобами на снижение слуха на левое ухо, периодические обострения отита и гнойные выделения из слухового прохода в течение последних трех лет. После осмотра молодого человека направили на консультацию в ЛОР-отделение Жуковской областной клинической больницы (ОКБ).

Заведующий ЛОР-отделением Жуковской ОКБ Владислав Демидкин рассказал, что у пациента была диагностирована холестеатома — доброкачественное новообразование за барабанной перепонкой. Была выполнена тимпанопластика с одновременным санирующим этапом.

По словам врача, слуховые косточки были частично разрушены. Поэтому из одной — наковальни — был изготовлен аутопротез, что позволило восстановить целостность цепи слуховых косточек. Перфорацию барабанной перепонки — отверстие, возникшее в результате патологического процесса — также было закрыто с помощью трансплантанта, что позволило укрепить ее и восстановить слух.