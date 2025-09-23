Пончик — враг №1? Врач раскрыл три смертельных греха этого лакомства

Испанский диетолог Оскар Фернандес составил рейтинг наиболее опасных для здоровья продуктов питания. Как сообщает издание 20minutos , абсолютным антилидером этого списка были названы пончики.

Специалист аргументировал свою позицию тем, что этот продукт сочетает в себе сразу три вредных фактора: основу из рафинированной муки, высокое содержание добавленного сахара и способ приготовления — обжарку во фритюре.

На второй позиции в перечне вредности оказались сосиски массового производства. Фернандес акцентировал, что главная опасность заключается в их составе, где зачастую практически отсутствует мясо. Эксперт посоветовал потребителям всегда изучать маркировку: продукт с 80% содержанием мяса можно рассматривать к употреблению, тогда как сосиски, где мяса лишь 20%, есть категорически не стоит.

Замыкает тройку лидеров магазинный попкорн, который кардинально отличается от того, что готовят в кинотеатрах. Такой продукт, по словам диетолога, также несет в себе значительный вред для организма.

Ранее диетолог Тим Спектор посоветовал включать в рацион ферментированную пищу (квашеную капусту и маринованные огурцы).