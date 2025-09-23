Пончик — враг №1? Врач раскрыл три смертельных греха этого лакомства
Диетолог Фернандес назвал пончики самым опасным продуктом для здоровья
Испанский диетолог Оскар Фернандес составил рейтинг наиболее опасных для здоровья продуктов питания. Как сообщает издание 20minutos, абсолютным антилидером этого списка были названы пончики.
Специалист аргументировал свою позицию тем, что этот продукт сочетает в себе сразу три вредных фактора: основу из рафинированной муки, высокое содержание добавленного сахара и способ приготовления — обжарку во фритюре.
На второй позиции в перечне вредности оказались сосиски массового производства. Фернандес акцентировал, что главная опасность заключается в их составе, где зачастую практически отсутствует мясо. Эксперт посоветовал потребителям всегда изучать маркировку: продукт с 80% содержанием мяса можно рассматривать к употреблению, тогда как сосиски, где мяса лишь 20%, есть категорически не стоит.
Замыкает тройку лидеров магазинный попкорн, который кардинально отличается от того, что готовят в кинотеатрах. Такой продукт, по словам диетолога, также несет в себе значительный вред для организма.
Ранее диетолог Тим Спектор посоветовал включать в рацион ферментированную пищу (квашеную капусту и маринованные огурцы).