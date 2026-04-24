«После 35 жир не от метаболизма». Врач назвала настоящую причину

Врач-эндокринолог Ирина Троицкая в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что трудности с похудением после 35 лет не связаны с обменом веществ.

Исследования подтверждают: базальный метаболизм стабилен с 20 до 60 лет. А вот набор веса в этом возрасте — реальность, которая тормозится лишь к 70 годам.

Эксперт выделила несколько причин проблемы. Главные из них: снижение физической активности (особенно из-за технологий и удаленки), потеря 3–5% мышечной массы каждые 10 лет (саркопения), гормональные сдвиги и инсулинорезистентность. Последняя заставляет организм запасать жир, а не расщеплять его, что ведет к отложениям на животе.

Кроме того, хронический стресс и недосып повышают уровень кортизола, провоцируя тягу к сладкому и высококалорийной еде. Так возникает порочный круг: вес растет, что усиливает стресс.

Контроль над весом возвращают здоровый сон, борьба со стрессом и силовые тренировки. Однако при стойкой инсулинорезистентности может потребоваться дополнительная поддержка — современные препараты на основе тирзепатидов, воздействующие на регуляцию аппетита, заключила эксперт.

