После Пасхи — в форму за неделю: врач раскрыл жесткий детокс после праздничного застолья
Нутрициолог: пасхальное застолье грозит отеками и набором веса
Пасхальное застолье, особенно для верующих, которые только что завершили долгий пост, может неожиданно обернуться стремительным приростом массы тела. О том, как оперативно привести себя в порядок после праздника, в беседе с «РИАМО» рассказал нутрициолог Артем Миронов.
По словам специалиста, основной удар по фигуре наносят углеводы из сладких куличей — они провоцируют задержку нескольких литров жидкости в тканях и угнетают нормальную работу желудочно-кишечного тракта.
«Чтобы быстро восстановить форму, первым делом беспощадно уберите с глаз долой все остатки праздничной выпечки», — призвал эксперт.
Вместо калорийных десертов Миронов советует налегать на овощные салаты — они способствуют очищению кишечника, а также увеличить потребление чистой воды. Это поможет быстро снять отечность и нормализовать самочувствие.
Кстати, 13 апреля — первый день Светлой седмицы, когда Церковь отмечает Воскресение Христово как одно сплошное торжество. Как уточняет RT, вся текущая неделя — с понедельника по субботу — приравнивается к одному большому пасхальному дню.
