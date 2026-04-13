После Пасхи — в форму за неделю: врач раскрыл жесткий детокс после праздничного застолья

Фото: [ Пасха в Главном храме ВС РФ в Одинцовском округе/Медиасток.рф ]

Пасхальное застолье, особенно для верующих, которые только что завершили долгий пост, может неожиданно обернуться стремительным приростом массы тела. О том, как оперативно привести себя в порядок после праздника, в беседе с «РИАМО» рассказал нутрициолог Артем Миронов.

По словам специалиста, основной удар по фигуре наносят углеводы из сладких куличей — они провоцируют задержку нескольких литров жидкости в тканях и угнетают нормальную работу желудочно-кишечного тракта.

«Чтобы быстро восстановить форму, первым делом беспощадно уберите с глаз долой все остатки праздничной выпечки», — призвал эксперт.

Вместо калорийных десертов Миронов советует налегать на овощные салаты — они способствуют очищению кишечника, а также увеличить потребление чистой воды. Это поможет быстро снять отечность и нормализовать самочувствие.

Кстати, 13 апреля — первый день Светлой седмицы, когда Церковь отмечает Воскресение Христово как одно сплошное торжество. Как уточняет RT, вся текущая неделя — с понедельника по субботу — приравнивается к одному большому пасхальному дню.

