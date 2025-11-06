После смерти Николаева врач объяснил, как снизить риск развития рака кишечника
Врач Черемушкин: курение и фастфуд убивают кишечник и приводят к раку
Основную роль в профилактике заболевания играет отказ от курения, правильное питание и контроль массы тела. Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал АиФ, как снизить риск развития рака кишечника.
Специалист отметил, что на развитие онкологических процессов влияют факторы внешней среды, включая интоксикации, вредные привычки и нарушения режима питания. Он подчеркнул, что особенно опасным фактором является курение, которое провоцирует хронические воспаления и образование злокачественных клеток.
Основной фактор риска — воздействие внешней среды. Курение, ожирение, токсические влияния и несбалансированное питание создают условия для развития рака кишечника. Организм адаптируется к привычной пище и образу жизни, а резкая смена рациона может привести к сбою, пояснил Черемушкин.
Он добавил, что укрепление иммунитета и регулярные профилактические обследования позволяют выявить заболевание на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.
Юрий Николаев, у которого рак кишечника был диагностирован в 2007 году, долгие годы находился в ремиссии. Однако в последние месяцы артист вновь столкнулся с ухудшением здоровья и был госпитализирован. 4 ноября телеведущий скончался, предположительно, от рецидива онкологического заболевания.
Ранее сообщалось о том, что в России 30 человек начали получать персонализированные вакцины от рака.