После смерти Николаева врач объяснил, как снизить риск развития рака кишечника

Основную роль в профилактике заболевания играет отказ от курения, правильное питание и контроль массы тела. Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал АиФ , как снизить риск развития рака кишечника.

Специалист отметил, что на развитие онкологических процессов влияют факторы внешней среды, включая интоксикации, вредные привычки и нарушения режима питания. Он подчеркнул, что особенно опасным фактором является курение, которое провоцирует хронические воспаления и образование злокачественных клеток.

Основной фактор риска — воздействие внешней среды. Курение, ожирение, токсические влияния и несбалансированное питание создают условия для развития рака кишечника. Организм адаптируется к привычной пище и образу жизни, а резкая смена рациона может привести к сбою, пояснил Черемушкин.

Он добавил, что укрепление иммунитета и регулярные профилактические обследования позволяют выявить заболевание на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Юрий Николаев, у которого рак кишечника был диагностирован в 2007 году, долгие годы находился в ремиссии. Однако в последние месяцы артист вновь столкнулся с ухудшением здоровья и был госпитализирован. 4 ноября телеведущий скончался, предположительно, от рецидива онкологического заболевания.

Ранее сообщалось о том, что в России 30 человек начали получать персонализированные вакцины от рака.