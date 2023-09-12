«Последствия серьезны»: как отличить мигрень от других головных болей, и когда из-за нее нужно бежать к врачу

Международный день борьбы с мигренью побуждает задуматься об одной важной проблеме со здоровьем, от которой страдают многие. Головные боли бывают практически у всех, независимо от пола, возраста и других вводных. Однако мало кто знает, что мигрень бывает опасна и может приводить к серьезным последствиям.

Врач-терапевт Фатима Абдуллаева рассказала, как проявляет себя мигрень и чем она чревата. Как оказалось, не всегда головная боль свидетельствует об упомянутом недуге.

«Головная боль бывает первичной и вторичной — либо возникает сама, либо является симптомом патологии или травмы. Мигрень относится к первому случаю и проявляется пульсирующими приступами с нарастающими неприятными ощущениями, а также сопровождается звукобоязнью, светобоязнью, тошнотой, рвотой, дефектами зрения, нарушениями речи и другими неврологическими симптомами. Длиться приступ может от нескольких часов до 3 дней», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Существуют и причины, провоцирующие мигрень. К ним относятся наследственность, особенности кровоснабжения мозга, сердечно-сосудистые патологии, стресс, употребление кофеина, беременность, холод, яркий свет или громкие звуки, резкие запахи, недосып или избыток сна и даже эстроген — женский половой гормон. Все они приводят к локальному расширению сосудов малого калибра и раздражению окончания ветвей тройничного нерва.

«Мигрень может переходить в хроническую форму и длиться более 15 дней. Есть у нее и осложнения — мигренозные инфаркт и инсульт, при которых нарушается кровоснабжение участков головного мозга и возникают судорожные приступы. Летальных исходов из-за мигрени пока не зафиксировано, но и эти последствия серьезны», — предупредила медик.

Закрывать глаза на головные боли нельзя, считает Абдуллаева, ведь даже обезболивающие препараты со временем могут прекратить действовать. К слову, такой исход и является тревожным фактором, из-за которого надо обращаться к врачу. Также помощь медиков пригодится, если боль становится внезапной, сильно выраженной.

Ранее врач-невролог назвала причины возникновения мигрени.