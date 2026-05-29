«Постоянно хочется потереть глаза?». Врачи назвали болезнь, к которой приводит эта привычка

Привычка часто тереть глаза способна обернуться не только легким раздражением, но и куда более серьезными проблемами со зрением — вплоть до повреждения роговицы и развития инфекций. С таким предупреждением выступили офтальмологи из Университета Иллинойса в Чикаго. Об этом информирует портал The Conversation.

Медики поясняют, что зуд и навязчивое желание потереть глаза входят в число самых распространенных жалоб на приеме у офтальмолога. Главный источник этой проблемы — аллергический конъюнктивит, на долю которого приходится почти половина всех случаев глазного зуда.

При аллергии воспаляется конъюнктива — тонкая прозрачная оболочка, покрывающая глаз снаружи. Аллергены провоцируют выброс веществ, вызывающих воспаление, из-за чего возникают зуд, покраснение, отек и чувство дискомфорта. Кроме того, желание потереть глаза может появляться при синдроме сухого глаза, блефарите или раздражении кожи век.

Однако, как подчеркивают специалисты, систематическое трение глаз напрямую связано с повышенным риском развития кератоконуса — патологии, при которой роговица постепенно истончается и деформируется, обретая конусообразную форму. Это ведет к ухудшению зрения и выраженному астигматизму.

«Самый серьезный риск, связанный с трением глаз, — развитие кератоконуса», — заявили ученые.

Сегодня это заболевание поддается лечению с помощью процедуры кросслинкинга роговицы, которая укрепляет ее ткани. Однако в тяжелых случаях пациентам могут потребоваться специальные контактные линзы или даже пересадка роговицы.

К тому же чрезмерно активное трение способно вызвать ссадину роговицы — болезненную царапину на ее поверхности. Подобные повреждения увеличивают риск инфицирования и требуют терапии антибиотиками.

Еще одно возможное последствие — субконъюнктивальное кровоизлияние, когда из-за разрыва мелкого сосуда глаз окрашивается в ярко-красный цвет. Хотя обычно это состояние проходит само собой за одну-две недели, выглядит оно довольно пугающе. Трение глаз также способствует распространению конъюнктивита («розового глаза»), особенно его вирусной формы, которая легко передается через грязные руки.

Чтобы уменьшить зуд, врачи рекомендуют использовать искусственные слезы, холодные компрессы и избегать контакта с аллергенами. При сезонной аллергии могут помочь солнцезащитные очки и умывание после возвращения с улицы.

Офтальмологи также советуют отказаться от капель, обещающих «убрать красноту»: они дают лишь временный эффект и способны вызывать побочные реакции.

Если симптомы не проходят, специалисты рекомендуют обратиться к врачу для подбора антигистаминных или противовоспалительных препаратов.

