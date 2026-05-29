Дизайнер Лебедев испугался сложных формулировок в экзамене ОГЭ для 9 классов

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев протестировал свои силы в решении Основного государственного экзамена, который сдают выпускники девятых классов. Своими эмоциями от разбора заданий по обществознанию он поделился в свежем выпуске авторского информационного обзора на платформе «ВКонтакте», пишет Царьград .

По словам Лебедева, ради эксперимента он открыл пробные экзаменационные материалы и сразу столкнулся с серьезными трудностями из-за специфических и запутанных формулировок. Дизайнер признался, что буквально увяз в представленных вопросах, назвав структуру тестов настоящим кошмаром. В частности, его возмутило книжное определение понятия «личность», которое напомнил ему сложную шараду. Блогер добавил, что искренне сочувствует современным подросткам, вынужденным проходить через подобные испытания.

Медиаменеджер также выдвинул гипотезу, объясняющую мотивы усложнения школьной аттестации. Он считает, что подобные барьеры создаются искусственно, чтобы мотивировать девятиклассников отказываться от перехода в старшие классы и побуждать их к поступлению в техникумы и колледжи. В завершение Лебедев резюмировал, что успешно сдать этот предмет без специальной подготовки не под силу даже взрослому человеку с жизненным опытом.