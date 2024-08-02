Пожилого мужчину с 11-сантиметровым тромбом прооперировали врачи в МОНИКИ им. Владимирского

В МОНИКИ им. Владимирского поступил семидесятишестилетний мужчина с жалобами на тянущие боли в правых отделах живота и отек правой ноги. При проведении исследований у пациента был выявлен флотирующий тромб длинной одиннадцать сантиметров. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что в любой момент тромб мог мигрировать в правые отделы сердца, а затем в легочную артерию и ее ветви. При этом в случае флотирующих тромбов — предельно важна своевременная и точная диагностика с использованием информативных неинвазивных методов.

В отделении сосудистой хирургии МОНИКИ им. Владимирского пациенту провели тромбэктомию — удаление тромба с последующей установкой специальной ловушки-фильтра, которые были выполнены малоинвазивным методом.

Для выполнения данной операции использовался доступ через яремную вену, через которую был проведен катетер для удаления тромба. Затем пациенту был установлен кава-фильтр, устройство, позволяющее предотвратить попадание тромбов в легочную артерию при возможном прогрессировании заболевания.

Именно благодаря малоинвазивному методу проведения хирургического вмешательства, пациенту потребовалось гораздо меньше времени на реабилитацию. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из медучреждения.